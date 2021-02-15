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الإثنين، 15-02-2021 04:22 م

22 درجة تحت الصفر.. توقعات بتجمد جبل اللوز الشهير بالسعودية

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الوكيل الاخباري - توقع مختصون ومهتمون سعوديون في الطقس، بهبوط درجات الحرارة في جبال اللوز شمال السعودية إلى درجات منخفضة تحت الصفر.

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وذكر أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند أن تهبط درجة الحرارة المحسوسة فوق قمم جبال ‫اللوز في شمال غرب تبوك في السعودية، إلى نحو 22 درجة تحت الصفر، بينما درجة الحرارة العادية 10 درجات تحت الصفر، وذلك مساء الأربعاء المقبل.

كما أضاف: "درجة الحرارة العظمى "الظهر" تحت الصفر بدرجة واحدة، ويتزامن هذا مع توقع سقوط الثلوج الخفيفة".


من جانبه، قال الراصد الجوي معاذ الأحمدي، إن منخفض جوي قطبي متعمق يشكل حالة من عدم الاستقرار أمطار متفاوتة الغزارة ورياح نشطة على أجزاء واسعة من السعودية.


وأضاف: "تبدأ الحالة الجوية من مساء يوم الثلاثاء تدريجياً من المنطقة الشمالية والحدود الشمالية القريات رفحاء عرعر ومنطقة تبوك، خاصة جنوب غربها وسواحلها ضبا والوجه واملج، وتشمل غرب العلا وخيبر ومنطقة حائل والقصيم ومنطقة المدينة المنورة، خاصة جنوب وغربها وسواحلها، وكذلك ينبع وقراها والرايس ومنطقة مكة المكرمة تشمل الطائف رابغ تصل إلى جدة والليث والقنفذة.


كما تابع: "الحالة المطرية من متوسطة إلى خفيفة وفي أماكن محدودة تغزر فيها، والأفضلية من يوم الخميس والجمعة للمنطقة الوسطى وشرق وشمال شرق السعودية العاصمة الرياض والدوادمي وعفيف والخرج والمجمعة وحفر الباطن والدمام والجبيل والهفوف ورياح نشطة تثير الغبار على نطاق واسع".


وأبان بأن فرص تساقط الثلوج واردة، فالعوامل مهيأة لذلك، فالطبقة الجوية 500hPa تسجل في حدود 28 درجة تحت الصفر، والطبقة السطحية 4 تحت الصفر، وتعمق المنخفض القطبي رهيب على مرتفعات منطقة تبوك جبل اللوز وعلقان وجبال الظهر وعين الأخضر، خاصة صباح يوم الأربعاء والخميس تساقط الثلوج مع انخفاض في درجات الحرارة على عامة مناطق السعودية من يوم الثلاثاء.

 

 

 

 

المصدر : العربية



 




 

 


 

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