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السبت، 15-10-2022 09:21 ص

23 دولة من الاتحاد الأوروبي زادت صادراتها من السلع إلى روسيا في يونيو

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الوكيل الإخباري- زادت 23 دولة من دول الاتحاد الأوروبي صادراتها من السلع إلى روسيا في يونيو الماضي، وأربع دول فقط خفضت من صادراتها وفق تحليل أجرته وكالة نوفوستي لبيانات من الجهات الإحصائية الوطنية.

ووفقا لحسابات الوكالة، خفضت رومانيا (44٪) وبلجيكا (15٪) وفرنسا (6٪) وإيطاليا (1٪) صادراتها من البضائع إلى روسيا شهريا.

في الوقت نفسه، ضاعفت العديد من دول الاتحاد الأوروبي الإمدادات إلى روسيا بأكثر من الضعف: السويد (بمقدار 2.6 مرة)، لوكسمبورغ (بمقدار 2.4 مرة) ، اليونان (بمقدار 2.3 مرة) ، أيرلندا وكرواتيا (بمقدار 2.5 مرة، ومرة واحدة) . وشهدت مالطا أكبر زيادة في شحنات البضائع إلى روسيا في يونيو.

أيضًا ، لوحظت زيادة كبيرة في الصادرات لروسيا في يونيو من هنغاريا(+ 55٪) ، الدنمارك (+ 82٪) ، لاتفيا (+ 89٪) ، بولندا (+ 50٪) والبرتغال (+ 69٪).
الأهم من ذلك كله ، صدرت ألمانيا لروسيا في يونيو ما قيمته (1.2 مليار يورو) وإيطاليا (537 مليون يورو) وبولندا (403.4 مليون يورو).

في المرتبة الرابعة تأتي هولندا بصادرات بلغت 285 مليون يورو. وفنلندا 242.4 مليون يورو.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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