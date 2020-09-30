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الأربعاء، 30-09-2020 03:26 م

لعراق مستقر وآمن

25 دولة بينها أمريكا وبريطانيا تصدر بيان دعم للعراق

مستقر


الوكيل الإخباري - أصدرت مجموعة من السفراء والقائمين بالأعمال في العراق، اليوم الأربعاء، بيان دعم للعراق عقب اجتماع مع رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

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وجاء في البيان: "أكدنا من خلال اللقاء مع الكاظمي دعمنا للعراق وشعبه واحترامنا للسيادة العراقية ورغبتنا برؤية عراق مستقر وآمن".


وأضاف، أن "السفراء عبروا عن قلقهم البالغ إزاء ارتفاع اعداد وتطور الهجمات ضد المؤسسات الدبلوماسية في العراق، بما في ذلك الهجمات الصاروخية والعبوات الناسفة".


وأكد البيان: "تبين أن هذه الحوادث لا تعرض فقط السفارات الأجنبية الى المخاطر، بل العراقيين أيضا والدليل على ذلك الحادث المأساوي الذي ذهبت ضحيته عائلة بالقرب من مطار بغداد". 

 

والدول الموقعة على البيان هي: "أستراليا، كندا، کرواتيا، مصر، بعثة الاتحاد الأوروبي، فنلندا، ألمانيا، اليونان إيطاليا، اليابان، الأردن، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، الكويت، هولندا، النرويج، بولندا، جمهورية كوريا، صربيا، إسبانيا، السويد، تركيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية واليمن".

المصدر : روسيا اليوم 

 

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