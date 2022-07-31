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الأحد، 31-07-2022 07:34 ص

25 وفاة إثر فيضانات في ولاية كنتاكي الأمريكية

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الوكيل الإخباري - قال حاكم ولاية كنتاكي الأمريكية أندي باشير السبت أن 25 شخصا على الأقل توفوا نتيجة الفيضانات المدمرة التي ضربت الولاية.

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وغرد باشير" تلقينا أنباء صادمة .. حول شرقي كنتاكي اليوم، إننا لا نزال في مرحلة البحث والإنقاذ. ارتفعت حصيلة الوفيات لدينا إلى 25 شخصا، وهذا الرقم مرشح للزيادة".


ووفقا للمعلومات المتوفرة حاليا، فإن هناك 4 أطفال من بين الضحايا.
وقالت السلطات إن الأمر يمكن أن يستغرق أسابيع قبل العثور على جميع الضحايا وأنه من غير الواضح عدد الأشخاص المفقودين لأنه لا يوجد استقبال للهواتف النقالة في أجزاء كبيرة من منطقة الكارثة.


وحدثت فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية في أعقاب الأمطار الغزيرة التي هطلت على ولاية كنتاكي وولايتي فيرجينيا وويست فرجينيا المجاورتين لها.
وفوجئ الكثير من الناس بالفيضانات ليل الخميس.


وتم إنقاذ مئات الأشخاص بالفعل باستخدام الزوارق والمروحيات.
ووافق الرئيس الأمريكي جو بايدن على طلب اعلان كنتاكي منطقة كوارث كبرى، بما يتيح تقديم تمويل اتحادي للمساعدة في جهود التعافي.


يشار إلى أنه في ديسمبر الماضي، توفي أكثر من 70 شخصا وسط  الأعاصير المدمرة التي ضربت الولاية.

 

البيان


 




 

 


 

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