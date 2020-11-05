الخميس 05-11-2020
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الخميس، 05-11-2020 03:41 م

27 موقعا إيرانيا متهم بالتدخل في الانتخابات الأمريكية

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الوكيل الاخباري- أكدت وزارة العدل في الولايات المتحدة، اليوم الخميس، حجب 27 موقعاً تابعاً لإيران حاولت التدخل في العملية الانتخابية.

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وكتبت وزارة العدل الأمريكية في موقعها الرسمي على الإنترنت أن هذه المواقع تم استخدامها لتعزيز نفوذ إيران العالمي، بحسب ما ذكر موقع "irna".



ووفقًا للموقع، فإن 4 منها تستهدف الجماهير في الولايات المتحدة في محاولة للتأثير على السياسة والرأي العام، فيما تم استخدام البعض الآخر لاستهداف الجماهير في جميع أنحاء العالم.


يشار إلى أن انتخابات الرئاسة الأمريكية كانت قد سجلت نسبة مشاركة بمستويات قياسية، اعتبرت الأعلى منذ 120 عاما، وفق ما أوردت وسائل إعلام أمريكية.

 

المصدر: سبوتنيك 


 




 

 


 

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