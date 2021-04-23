الجمعة 23-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

آذان الفجر اليوم الجمعة في تمام الساعة 04:31

واشنطن: العراق يريد بقاءنا ولن نخفض عدد القوات

ارتفاع على درجات الحرارة اليوم الجمعة

الصحة : 646 ألفاً و700 شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

غزة: ارتفاع الإصابات بكورونا الخميس إلى 992

تونس: وفيات كورونا تتجاوز 10 آلاف

وزير عدل أسبق: توجيه الملك يعني أن يتم الإفراج عن الموقوفين ضمن الأطر القانونية

روسيا :اتفاق لإنتاج ملايين الجرعات من لقاح "سبوتنيك V" في مصر

الإمارات تتخطى توزيع 10 ملايين جرعة لقاح كورونا

وزارة البيئة تشارك العالم الاحتفال بيوم الأرض العالمي

الجمعة، 23-04-2021 10:16 ص

3 صواريخ تستهدف قاعدة عسكرية أمريكية في العراق

1043932484_0_248_3072_1910_1000x541_80_0_0_655253ae1cbac20189d80251aa4c25e1


الوكيل الاخباري - أفادت وسائل إعلام عراقية، مساء يوم الخميس، بأن 3 صواريخ من نوع "كاتيوشا" استهدفت قاعدة عسكرية أمريكية بالقرب من مطار بغداد.

اضافة اعلان

ونقل موقع "السومرية نيوز" عن مصدر، قوله إن "ثلاثة صواريخ استهدفت، قاعدة عسكرية أمريكية قرب مطار بغداد".

 

وأضاف المصدر أن "أحدهم سقط بالقرب من مهبط الطائرات"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر أو إصابات حتى الآن.
يذكر أن العديد من المناطق العسكرية والمقرات الدبلوماسية الأجنبية في العاصمة العراقية بغداد وخارجها تتعرض إلى هجمات صاروخية تتكرر من وقت إلى آخر.


وتزايدت في الفترة الماضية، حدة العمليات التي تنفذها مليشيات مسلحة ضد المقار الدبلوماسية ومواقع التحالف والولايات المتحدة في العراق، ولم يسفر معظمها عن خسائر بشرية ومادية كبيرة، وهو الأمر الذي طرح الكثير من التساؤلات حول أهداف تلك العمليات ومن يقف ورائها.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
7202020104745550

الجيش الليبي يرفع درجة الاستعداد قرب الحدود مع تشاد

6081fc6742360467f11d07fb

خفر السواحل التركي ينقذ 23 طالب لجوء قبالة سواحل إزمير

608209b342360467f11d0801

حريق يلتهم مبنى السفارة الفرنسية بجمهورية إفريقيا الوسطى

6081ef8642360463a661c0a6

تركيا تنجح في اختبار ذخيرة ذكية محلية للطائرات المسيرة

طائرة-مسيرة

التحالف العربي يعترض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون صوب السعودية

2

واشنطن: العراق يريد بقاءنا ولن نخفض عدد القوات

أخبار متعلقة
607bcea24c59b7702332af8d

إيران تكشف عن منظومة دفاع جوي بعيدة المدى

1535810750954

الصين: دخول قانون الأمن الحيوي حيز التنفيذ

News-P-585181-637534877240627459

نقابة صانعي الخبز في لبنان تكشف عن قرار جديد

161854973807070700

ضحايا في إطلاق نار في مدينة إنديانابوليس الأميركية

1017042703_0_0_3072_1662_1000x541_80_0_0_ea64e159c911da6975640630f42a72a7

تركيا تحظر استخدام العملات المشفرة في المدفوعات

seco-9999x9999-c

هزة أرضية صباح اليوم في الجزائر