3 صواريخ تستهدف قاعدة عسكرية أمريكية في العراق

الوكيل الاخباري - أفادت وسائل إعلام عراقية، مساء يوم الخميس، بأن 3 صواريخ من نوع "كاتيوشا" استهدفت قاعدة عسكرية أمريكية بالقرب من مطار بغداد.

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ونقل موقع "السومرية نيوز" عن مصدر، قوله إن "ثلاثة صواريخ استهدفت، قاعدة عسكرية أمريكية قرب مطار بغداد".

وأضاف المصدر أن "أحدهم سقط بالقرب من مهبط الطائرات"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.



ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر أو إصابات حتى الآن.

يذكر أن العديد من المناطق العسكرية والمقرات الدبلوماسية الأجنبية في العاصمة العراقية بغداد وخارجها تتعرض إلى هجمات صاروخية تتكرر من وقت إلى آخر.



وتزايدت في الفترة الماضية، حدة العمليات التي تنفذها مليشيات مسلحة ضد المقار الدبلوماسية ومواقع التحالف والولايات المتحدة في العراق، ولم يسفر معظمها عن خسائر بشرية ومادية كبيرة، وهو الأمر الذي طرح الكثير من التساؤلات حول أهداف تلك العمليات ومن يقف ورائها.

سبوتنيك