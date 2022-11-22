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الثلاثاء، 22-11-2022 12:26 م

3 قتلى بانفجار في سوق شرقي أفغانستان

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الوكيل الإخباري- لقي ثلاثة أشخاص على الأقل مصرعهم، اليوم الثلاثاء، في انفجار وقع بسوق "بدشت قلعة" في ولاية تخار شمال شرقي أفغانستان.

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وذكرت وكالة أنباء "آماج نيوز" الأفغانية، أن "الانفجار وقع بسوق "بدشت قلعة" في ولاية تخار، أمام مقر الأمن ومحكمة مدينة حكومة حركة طالبان".


من جهتها، نقلت وكالة أنباء (هرات نيوز) الأفغانية، عن مصادر خاصة قولها: أن ثلاثة قتلى على الأقل سقطوا جراء الانفجار الذي لم تعرف طبيعته حتى الآن.


وكان المتحدث باسم قيادة شرطة كابول، خالد زدران قد قال أمس الاثنين، أن شخصين قتلا بانفجار سيارة في كابول.

 

بترا

 




 

 


 

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