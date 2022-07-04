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الإثنين، 04-07-2022 06:36 ص

3 قتلى وإصابات بإطلاق نار في الدنمارك

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الوكيل الإخباري - قالت شرطة الدنمارك إن 3 أشخاص قُتلوا و3 أصيبوا بجروح في إطلاق نار بمركز تسوق في كوبنهاجن، مضيفة أنها ألقت القبض على رجل دنماركي يبلغ من العمر 22 عاما ولا يمكنها استبعاد أن يكون ذلك "عملا إرهابيا".

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ورفض كبير مفتشي الشرطة سورين توماسن الحديث عن الدوافع المحتملة للمشتبه به وما إذا كان معروفا للشرطة.


وقالت شرطة العاصمة كوبنهاجن إنها أرسلت عددا من رجال الأمن إلى مركز فيلدز التجاري بعد تقارير عن إطلاق النار، وطلبوا من الناس البقاء في أماكنهم وانتظار المساعدة.


وقالت الشرطة إنه لا يوجد ما يشير إلى وجود شركاء في واقعة إطلاق النار.
وقال متحدث لرويترز إن المستشفى الرئيسي بالعاصمة استقبل "مجموعة محدودة العدد من المصابين" للعلاج. وأضاف أن المستشفى استدعى جراحين وممرضات وموظفين آخرين.


ونشرت وسائل إعلام صورا تظهر أفراد شرطة مدججين بالسلاح في مكان الحادث، بالإضافة إلى أشخاص يركضون للخروج من المركز التجاري. وأظهرت لقطات نشرتها صحيفة إكسترا بلاديت عمال إنقاذ يحملون شخصا على محفة وينقلونه إلى سيارة إسعاف.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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