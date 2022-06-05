الأحد 05-06-2022
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الأحد، 05-06-2022 03:18 م

3 قتلى و11 جريحا بإطلاق نار في أمريكا- فيديو

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الوكيل الاخباري- أعلنت السلطات الأمريكية أن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 11 آخرون على الأقل جراء إطلاق نار في مدينة فيلادلفيا بشمال شرق البلاد.

وقال مفتش الشرطة دي إف بيس خلال مؤتمر صحفي، إن أفراد الشرطة كانوا يقومون بدوريات في منطقة ساوث ستريت المعروفة بأماكنها الترفيهية وسط فيلادلفيا عندما سمعوا عدة طلقات نارية وشاهدوا عددا من المشتبه بهم يطلقون النار على حشد كبير قبيل منتصف الليل.

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وذكر بيس أن شرطيا أطلق النار على أحد المشتبه بهم من بعد نحو 9 أمتار، لكن من غير الواضح ما إذا كان المشتبه به قد أصيب.

وأوضح أن القتلى هم رجلان وامرأة ولم تعلن السلطات عن أسمائهم. ولا تزال حالة جرحى الحادث مجهولة.

وقالت الشرطة إنه تم العثور على مسدسين، مشيرة إلى عدم تنفيذها أي اعتقالات.

 


 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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