3 قتلى و11 جريحا بإطلاق نار في أمريكا- فيديو

الوكيل الاخباري- أعلنت السلطات الأمريكية أن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 11 آخرون على الأقل جراء إطلاق نار في مدينة فيلادلفيا بشمال شرق البلاد.



وقال مفتش الشرطة دي إف بيس خلال مؤتمر صحفي، إن أفراد الشرطة كانوا يقومون بدوريات في منطقة ساوث ستريت المعروفة بأماكنها الترفيهية وسط فيلادلفيا عندما سمعوا عدة طلقات نارية وشاهدوا عددا من المشتبه بهم يطلقون النار على حشد كبير قبيل منتصف الليل.

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وذكر بيس أن شرطيا أطلق النار على أحد المشتبه بهم من بعد نحو 9 أمتار، لكن من غير الواضح ما إذا كان المشتبه به قد أصيب.



وأوضح أن القتلى هم رجلان وامرأة ولم تعلن السلطات عن أسمائهم. ولا تزال حالة جرحى الحادث مجهولة.



وقالت الشرطة إنه تم العثور على مسدسين، مشيرة إلى عدم تنفيذها أي اعتقالات.

pic.twitter.com/Sjk4B16jxh WATCH: A Nest camera from Downtown Charleston captured last night’s shooting on South Street. Numerous people can be seen walking around before dozens of shots ring out for roughly 50 seconds. People can be seen running and heard screaming. @WCBD May 31, 2022

روسيا اليوم