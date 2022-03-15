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الثلاثاء، 15-03-2022 10:10 م

3 ملايين لاجئ أوكراني منذ بداية الحرب

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الوكيل الاخباري - فرّ نحو ثلاثة ملايين شخص من أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير الماضي، وفقاً لأرقام نشرتها المنظمة الدولية للهجرة الثلاثاء. وقالت إن نصفهم أطفال مع أهلهم أو من دون مرافق.اضافة اعلان


وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة بول ديلون في مؤتمر صحافي في جنيف: "أصبح لدينا 3 ملايين من حيث تحركات السكان خارج أوكرانيا". 


من جانبها، أحصت مفوضية شؤون اللاجئين 2,969,600 لاجئ أوكراني على موقعها الذي يتم تحديثه عادةً في منتصف النهار. 


ولم تشهد أوروبا مثل هذا التدفق السريع للاجئين منذ الحرب العالمية الثانية وتقدر توقعات الأمم المتحدة أن يغادر 4 ملايين شخص أوكرانيا هربًا من الحرب.


 




 

 


 

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