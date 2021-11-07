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الأحد، 07-11-2021 01:05 م

3 وفيات جراء انهيار عقار في مصر

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الوكيل الإخباري-توفي 3 أشخاص بينهم طفلة، في انهيار عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة الكونيسة، نتيجة انفجار أسطوانة غاز بدائرة قسم شرطة الطالبية غربي محافظة الجيزة في مصر.

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وفي تفاصيل الواقعة، تلقى رئيس غرفة عمليات النجدة، إخطارا من قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، مفاده انهيار عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة الكونيسة دائرة قسم الطالبية، ووجود متوفين فانتقل رجال المباحث على الفور إلى مكان الحادث.


وتبين خلال الفحص، انفجار أسطوانة غاز نتج عنه انهيار العقار المكون من 3 طوابق، أرضي و2 علويين، ونتج عن ذلك توفي 3 أشخاص بينهم طفلة، وتم نقل الجثامين إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وتم تحرير محضر بالواقعة.


وفي سياق آخر، انهار جزء من عقار رقم 3 شارع عدلي في منطقة وسط البلد دون وقوع إصابات، بعد سقوط أحد أعمدة البلكونات الداخلية، وتم تشكيل لجنة من كلية الهندسة لفحص العقار ومدى تأثير الانهيار عليه.


ودفعت قوات الحماية المدنية برجال الإنقاذ ، وتبين من الكشف أن الانهيار نتيجة سقوط أحد الأعمدة الداخلية للعقار، وتساقط جزء منها دون وقوع إصابات.

 

روسيا اليوم

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