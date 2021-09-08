الخميس 09-09-2021
الوكيل الاخباري

ضغط أميركي ألماني على إيران للعودة إلى المحادثات النووية

قلق أممي على الأوضاع في اليمن

انتهاء فترة تقديم طلبات المسابقة القضائية للمحامين الأساتذة غدا

30 موقوفاً في الجزائر بشبهة إشعال حرائق الغابات

السعودية تستعد لاستقبال 70 ألف معتمر يومياً

هزة أرضية تضرب شمال العراق

منظمة الصحة العالمية تجدد معارضتها للجرعات المعززة ضد كورونا

الصحفيين تثمن استجابة الحكومة لمطالبها بشأن أنظمة الإعلام

الليرة التركية تتراجع على خلفية تصريحات لمحافظ البنك المركزي

اتفاقية تعاون بين نهر الأردن وجرش للملابس لتوفير فرص عمل

الأربعاء، 08-09-2021 11:44 م

30 موقوفاً في الجزائر بشبهة إشعال حرائق الغابات

61391d0adf4de


الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الجزائرية، الأربعاء، توقيف 30 شخصا بشبهة ضلوعهم في إضرام حرائق الغابات التي شهدتها البلاد منتصف آب/أغسطس وأسفرت عن 90 قتيلا وإتلاف عشرات آلاف الهكتارات من الغابات، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.

اضافة اعلان


ونقلت الوكالة عن الدرك الوطني، القوة الأمنية التابعة لوزارة الدفاع الجزائرية، قوله إنّ "التحقيقات المتعلّقة بحرائق الغابات أفضت إلى توقيف 30 مشتبهاً فيهم قُدّموا أمام الجهات القضائية المختصّة وأودعوا الحبس المؤقت" قيد التحقيق.
وأضاف أنّ من بين الموقوفين "سبعة عناصر من الحركة ’ماك’"، الاسم المختصر لـ"حركة تقرير مصير منطقة القبائل" التي صنّفتها السلطات في أيار/مايو "منظمة إرهابية".


وسبق للسلطات أن اتّهمت "ماك" بالضلوع في حرائق الغابات، لكنّ الحركة ومقرّها باريس رفضت هذه الاتّهامات.


وشملت التحقيقات التي ما زالت متواصلة "387 بؤرة حريق عبر 14 ولاية من الوطن"، بحسب الدرك الوطني.


واندلعت الحرائق الهائلة في 9 آب/أغسطس وطالت 26 ولاية من أصل ولايات البلاد الـ58، متسبّبة في مقتل 90 شخصاً على الأقل، بينهم 33 جندياً، بحسب تقارير مختلفة للسلطات المحلية ووزارة الدفاع.


وبحسب وزير الفلاحة عبد الحميد حمداني، فإن حرائق الغابات "تسبّبت في إتلاف أكثر من 89 ألف هكتار، وكانت تيزي وزو الولاية الأكثر تضرّراً إلى جانب ولايات بجاية، خنشلة، سكيكدة وقالمة" وكلّها في شمال شرق البلاد.

 

المملكة 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
000_8RD4UF

السعودية تستعد لاستقبال 70 ألف معتمر يومياً

1631131952575

هزة أرضية تضرب شمال العراق

6138926c4c59b74ef808722b

السيسي يصدر قرارا بشأن طفلة مصرية

6138ac2042360460ae620182

المغرب يختار برلمانا جديدا ونسبة المشاركة 12% حتى منتصف النهار

8

أميركا: الاعتراف بحكومة طالبان يعتمد كليا على أفعالها

6138dbf0423604172f323a67

العراق يعلن خسارة 5 آلاف ميغا واط بسبب انخفاض إطلاقات الغاز الإيراني

أخبار متعلقة
تركيا

تركيا تخطط لزراعة 100 مليون شجرة لتعويض حرائق الغابات

612d41ab49f22

الولايات المتحدة استكملت انسحاب قواتها من أفغانستان

6128b5854c59b77f5c24806b

ارتفاع عدد ضحايا الانفجارات في مستودع الذخيرة بكازاخستان

1-1459743

بالفيديو.. حريق هائل على الحدود اللبنانية السورية

6127e054214f3

انفجار بمستودع ذخيرة في كازاخستان يخلف 60 جريحا

611be3a74c59b77d98367413

الدفاع الجزائرية: قررنا شراء 4 طائرات إطفاء برمائية روسية بعد حرائق الغابات