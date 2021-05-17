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الإثنين، 17-05-2021 09:22 ص

36 نائبا بالكونغرس يدعون لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

كون


الوكيل الإخباري - طالب 36 نائبا في الكونغرس الأمريكي، الإثنين، بوقف إطلاق النار بشكل فوري في الأراضي الفلسطينية، "لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح".

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وقال 28 عضوا في مجلس الشيوخ، في بيان مشترك مقتضب: "لمنع أي خسائر أخرى في أرواح المدنيين ومنع المزيد من تصعيد داخل الأراضي الفلسطينية، نحث على وقف فوري لإطلاق النار".


وجميع الموقعين على البيان هم من الحزب الديمقراطي، الذي ينتمي إليه الرئيس جو بايدن.


ومن أبرز النواب الموقعين على البيان: بيرني ساندرز، تامي بالدوين، شيرود براون، كوري بوكر، توم كاربر، تامي داكوورث، ديك دوربين، جاك ريد، تينا سميث وكريس فان هولين.


وبالتزامن مع ذلك، أصدر 8 من أعضاء بمجلس النواب، دعوة مشابهة لوقف فوري لإطلاق النار.


وقالوا في بيان مشترك: "أدى اندلاع أعمال العنف الأخيرة في الأراضي المحتلة وغزة إلى سقوط مئات الضحايا".


وأضافوا: "من الضرورة القصوى أن يتم وقف فوري لإطلاق النار وتجنب المزيد من إراقة الدماء. البديل هو مأساة إنسانية تتكشف بأبعاد لا يمكن تصورها".


وحث البيان، إدارة الرئيس بايدن، على "القيادة بجرأة واتخاذ إجراءات حاسمة"، باتجاه وقف إطلاق النار.


والنواب الموقعون على البيان هم: ديفيد برايس، جيرالد كونولي، بيتر ويلش، جون يارموث، جان شكاكوفسكي، باربرا لي، لويد دوجيت وآلان لوينثال.


وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام عبرية إن الاحتلال يخشى من تنامي ضغوط الديمقراطيين على الرئيس بايدن ما قد ينعكس سلبا على موقفه الذي يعتبر الهجمات على غزة بأنها "دفاع عن النفس".


وقالت صحيفة الاحتلال "هآرتس" ، فجر الإثنين، "تأتي الدعوات إلى الوقف الفوري لإطلاق النار بعد أن تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين مع نظرائه بمصر والسعودية وقطر وفرنسا بشأن الجهود المباشرة وغير المباشرة لتهدئة التوتر".

 

الأناضول


 




 

 


 

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