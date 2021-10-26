4 دول عربية تتصدر مؤشر الهشاشة العالمي

الوكيل الإخباري- تصدرت اليمن والصومال وسوريا المراتب الثلاث الأولى وحل السودان في المرتبة الثامنة بقائمة الدول الأكثر هشاشة عالمياِ بحسب تصنيف منظمة Fund For Peace لعام 2021، وتسلط المنظمة الضوء على الضغوط التي تتعرض لها جميع الدول، وأيضًا في تحديد متى تدفع هذه الضغوط بالدولة نحو حافة الفشل.



وتضمنت المراتب العشر الأولى من بين 179 دولة 4 دول عربية كأثر الدول هشاشة، تصدرتها اليمن كأكثر دولة هشة في العالم، وتلتها الصومال وسوريا، وجنوب السودان، والكونغو الديمقراطية، وأفريقيا الوسطى، وتشاد، والسودان، وأفغانستان، وزيمبابوي. التي شهدت جميعها صراعًا أو انهيارًا اقتصاديًا على مدار العقد الماضي.



والدول الأقل هشاشة في العالم هي فنلندا بترتيب 179 وتلتها النرويج، وأيسلندا، ونيوزيلاندا، والدنمارك. وحققت الإمارات أقل مرتبة بين الدول العربية من ناحية الهشاشة بترتيب 151.

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المصدر: cnn

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