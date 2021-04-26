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الإثنين، 26-04-2021 02:39 م

العدد يرتفع إلى 25

4 طلبات ترشح جديدة لمنصب الرئيس في سوريا

روسيا
تعبيرية


الوكيل الإخباري - ارتفع عدد المتقدمين بطلبات ترشح لمنصب الرئيس في سوريا إلى 25 متقدما، وذلك بعد الإعلان اليوم عن تقديم أربعة طلبات جديدة

وأعلن رئيس مجلس الشعب السوري (البرلمان) حموده صباغ أن المجلس تبلغ من المحكمة الدستورية العليا طلبات ترشح من كل من: محمد بشار فايز الصباغ، ومحمد حيدر الشجاع، ووليد ناظم العطار، ومحمد غسان الجزائري، وبذلك يرتفع عدد الذين تقدموا بطلبات ترشح إلى 25، بينهم ثلاث سيدات.

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وتنتهي بعد غد الأربعاء المهلة المحددة دستوريا للتقدم بطلبات ترشح، ومدتها 10 أيام.


يذكر أن المتقدمين بطلبات ترشح يلزمهم تأييد خطي من 35 عضوا من أعضاء مجلس الشعب، كي يصبحوا مرشحين قانونيا لانتخابات الرئاسة.
ومنذ أيام بدأ أعضاء المجلس وعددهم 250 عضوا، منح أصواتهم للمتقدمين بطلبات الترشح.


وكان الرئيس الحالي بشار الأسد، الذي ترجح كل التقديرات أن تكون النتائج محسومة لصالحه، تقدم بطلب ترشح للمنصب ولولاية رابعة له، يوم الـ 21 من الشهر الجاري.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

 


 




 

 


 

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