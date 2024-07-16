4 قتلى وإصابات بإطلاق نار قرب مسجد في سلطنة عمان - فيديو

الوكيل الاخباري - قالت شرطة سلطنة عمان في بيان فجر اليوم الثلاثاء، إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب عدد آخر في إطلاق نار في محيط مسجد بمنطقة الوادي الكبير.
وأفادت في بيان مقتضب نشرته على منصة "إكس": "تعاملت شرطة عمان السلطانية مع حادثة إطلاق نار في محيط أحد المساجد بمنطقة الوادي الكبير أسفر عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة عدد آخر حسب المعلومات الأولية".
وأضافت أنها اتخذت كافة التدابير والاجراءات الأمنية للتعامل مع الموقف.
وأكدت الشرطة أنها "تستكمل إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيق"، معربة عن خالص التعازي لأسر المتوفين متمنية الشفاء للمصابين.
#سلطنه_عمان لان سلطنة عمان تعيش هدوء واستقرار فأي حدث وشجار عرضي يتحول ترند يتم تضخيم حدث بسيط عابر فما حصل مشاجرة وافدين ما بين بعضهم وتمت السيطرة على الوضع في #الوادي_الكبير— أخبار اليمن (@XD_0998) July 16, 2024
لمن يريد معرفة وضع سلطنة عمان وتفاصيل اكثر هذه الايام يشاهد الفيديو ايش حصل بالضبط وايش يحصل pic.twitter.com/BR7pAnr0bj