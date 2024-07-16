الثلاثاء 16-07-2024
الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 16-07-2024 06:54 ص

4 قتلى وإصابات بإطلاق نار قرب مسجد في سلطنة عمان - فيديو

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الوكيل الاخباري - قالت شرطة سلطنة عمان في بيان فجر اليوم الثلاثاء، إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب عدد آخر في إطلاق نار في محيط مسجد بمنطقة الوادي الكبير.

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وأفادت في بيان مقتضب نشرته على منصة "إكس": "تعاملت شرطة عمان السلطانية مع حادثة إطلاق نار في محيط أحد المساجد بمنطقة الوادي الكبير أسفر عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة عدد آخر حسب المعلومات الأولية".


وأضافت أنها اتخذت كافة التدابير والاجراءات الأمنية للتعامل مع الموقف.


وأكدت الشرطة أنها "تستكمل إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيق"، معربة عن خالص التعازي لأسر المتوفين متمنية الشفاء للمصابين.

 


 




 

 


 

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