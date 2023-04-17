4 قتلى وإصابة آخرين بإطلاق رصاص في ألاباما

الوكيل الاخباري - قتل 4 أشخاص وأصيب آخرون في حادث إطلاق نار ببلدة ديدفيل الصغيرة بولاية ألاباما الأمريكية، حسبما قالت السلطات ووسائل إعلام.

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ورفضت وكالة إنفاذ القانون الرد على أسئلة أو تقديم مزيد من التفاصيل، خلال مؤتمر صحفي، أمس.



وقال السارجنت جيريمي بوركت من وكالة إنفاذ القانون في ألاباما: "سنواصل العمل بطريقة منهجية للغاية لمتابعة هذا المشهد وفحص الحقائق والتأكد من تحقيق العدالة للعائلات".



وقالت الوكالة إن حادث إطلاق النار وقع مساء السبت، ولم يقدم المسؤولون أي معلومات حول سبب إطلاق النار في البلدة التي يسكنها نحو 3 آلاف نسمة، ولم يُعرف ما إذا كانت السلطات اعتقلت أي مشتبه بهم.

سكاي نيوز