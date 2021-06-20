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الأحد، 20-06-2021 02:12 م

4 مصابين على الأقل بإطلاق نار على حفل للأطفال في كندا

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الوكيل الاخباري - أعلنت الشرطة الكندية أن أربعة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، أصيبوا على الأقل جراء حادث إطلاق نار وقع خلال حفل للأطفال في مدينة تورونتو الكندية.

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وقالت الضابطة في شرطة تورونتو، كيلي سكينر، في مؤتمر صحفي، نقلته وكالة "رويترز"، أن عدة أشخاص نفذوا هذا الهجوم مساء أمس السبت، وفروا من موقع الحادث ولم تتوفر معلومات عنهم حتى الآن.

 


ولفتت إلى أن الجرحى هم رضيع في سن عام وطفل وطفلة يبلغان من العمر خمسة و11 عاما على التوالي وشاب في سن 23 عاما.


وأوضحت الشرطة أن الحادث وقع أثناء حفل نظم بمناسبة أول عيد ميلاد لطفل، دون توضيح ما إذا كان الحديث يدور عن الرضيع المصاب أو آخر.


ولم تشرح الشرطة أي تفاصيل تسلط الضوء على دوافع الهجوم.


من جانبها، أعلنت خدمة الإسعاف في تورونتو أن الحادث خلف خمسة جرحى، بينهم ثلاثة أطفال أحدهم في حالة حرجة تهدد حياته، فيما لا يزال طفل آخر وشخص بالغ في حالة خطيرة أيضا.


 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

 




 

 


 

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