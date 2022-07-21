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الخميس، 21-07-2022 06:33 ص

4 مناطق عربية تسجل أعلى من 50 درجة مئوية

حرارة5


الوكيل الإخباري - سجلت درجات الحرارة في القارة الأوروبية مستويات غير مسبوقة، وشهدت تونس والمغرب حرائق مستعرة نتيجة لدرجات الحرارة العالية، وتشير التوقعات اليوم، إلى أن هناك 4 محافظات عربية تتجه لتسجيل درجة حرارة مرتفعة للغاية.

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وذكرت وكالة الأنباء الرسمية العراقية، أمس الأربعاء، أنه من المتوقع أن تشهد 4 محافظات في العراق نصف درجة الغليان، اليوم الخميس، أي فوق 50 درجة مئوية.
ونقلت الوكالة عن هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة المرتفعة ستسجل في المحافظات التالية: ميسان 52، وذي قار51، والمثنى 50، والبصرة 52.


وتقع هذه المحافظات في جنوبي العراق، حيث سيكون الجو صحوا وحارا.
وكانت مناطق عراقية قد سجلت مثل هذه الدرجة في أوقات سابقة، كان آخرها الثلاثاء، علما أن البلاد شهدت مثل هذه الحرارة في الأعوام الأخيرة.


وتمثل هذه الحرارة خطرا على الإنسان، إذ يؤدي التعرض لأشعة الشمس في منتصف النهار إلى الإصابة بالإعياء.


والعراق واحد من أكثر دول العالم تأثرا بظاهرة التغير المناخي، حيث اشتد الحر كثيرا في هذا البلد، وزادت عدد الأيام التي ترتفع فيها الحرارة فوق الـ50 درجة مئوية، وفي بعض الأحيان تصل إلى 60 درجة. 


وتوقف السلطات العراقية الدوام في كافة المؤسسات، كما تغلق المؤسسات التعليمية أبوابها في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

 

البيان


 




 

 


 

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