4 هزات أرضية جديدة تضرب تركيا

الوكيل الاخباري - قال المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل إنه تم تسجيل 4 هزات أرضية جنوبي تركيا تراوحت بين 3.2 و 4.5 درجات وفق مقياس ريختر.



وفي سياق متصل ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة شرق تايوان، اليوم السبت، حسبما أفاد مكتب الأرصاد الجوية المركزى التايوانى، وأفاد المكتب- وفق ما نقلته صحيفة تايوان نيوز- بأن مركز الزلزال وقع على عمق 31.8 كيلومترًا تحت المحيط، على بعد 67.5 كيلومترًا جنوب مقاطعة هوالين هول.

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