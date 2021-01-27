4 هزات أرضية متتالية في اسبانيا

الوكيل الاخباري - تعرضت مقاطعة غرناطة الإسبانية، الليلة الماضية، الى أربع هزات أرضية متتالية بلغت قوتها 4.3 درجة على مقياس ريختر.

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وذكرت وكالة الانباء الاسبانية "ايفي" اليوم الاربعاء أن مقاطعة غرناطة سجلت اربع هزات جديدة بعد تلك التي وقعت يوم السبت الماضي .



وغرد رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز على تويتر قائلا "ضربت عدة هزات أرضية غرناطة مرة أخرى الليلة، الآن نحتاج إلى التزام الهدوء واتباع تعليمات خدمات الطوارئ".



واجبرت الهزات السكان الى الخروج مرعوبين إلى الشوارع والساحات العامة تجنبا لحدوث انهيارات.



-- (بترا)

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