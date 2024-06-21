الجمعة 21-06-2024
الوكيل الاخباري
 

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الجمعة، 21-06-2024 02:40 م

44 درجة مئوية .. أعلى درجة حرارة تسجلها مكة المكرمة اليوم الجمعة

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الوكيل الإخباري- أفاد المركز الوطني  السعودي للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة، بأن تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، المدينة المنورة ونجران، كما تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاء من تلك المناطق.

وفي حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

وجاءت درجة الحرارة العظمى في مكة المكرمة 44 درجة مئوية، بينما كانت درجة الحرارة الصغرى 32، ونسبة الرطوبة 60%. أما في المدينة المنورة، فتوقع المركز أن تكون درجة الحرارة العظمى فيها 47 درجة مئوية، بينما الصغرى 33، ونسبة الرطوبة 60%.

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الوئام 

 




 

 


 

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