5 أبواب لدخول المعتمرين إلى المسجد الحرام خلال رمضان

الوكيل الإخباري - أعلنت قوات أمن العمرة بالتنسيق مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن تخصيص 5 أبواب لدخول المعتمرين إلى المسجد الحرام خلال أيام رمضان المبارك.



وبحسب صحيفة مكة السعودية، تم تخصيص مصلى الركعتين بعد فراغ المعتمرين من الطواف حول الكعبة المشرفة خلف المقام، وإن كان هناك حاجة لوجود مصليات أخرى لركعتين سيجري تخصيص مصليات ما بين المروة وباب الملك عبدالله في الدور الأرضي.

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من جهة أخرى جسر بني شيبة في الجهة الشرقية من المسعى استخدامه هذا العام مختلف عما كان عليه سابقا، حيث ينقل المعتمرين الذين أنهوا عمرتهم إلى ممر الشامية، ومن ثم إلى التوسعة الغربية من أجل خلق توازن بين الكثافات الموجودة في الشمال والجنوب، حيث من المتوقع أن تخف الكثافة على الممر المحايد لقصر الصفا والذي كان يشهد كثافة عالية خلال الأعوام الماضية.