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الخميس، 13-06-2024 08:49 ص

5 جرحى في غارتين أمريكية بريطانية على مبنى الإذاعة بمحافظة ريما اليمنية

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الوكيل الإخباري- صرحت قناة "المسيرة" اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" الحوثية بسقوط 5 جرحى إثر غارتين أمريكية بريطانية، على مبنى الإذاعة في المجمع الحكومي في مديرية الجبين في محافظة ريما.

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ونقلت القناة عن مراسلها في محافظة ريما غرب صنعاء "وقوع 5 جرحى إثر غارتي العدوان الأمريكي البريطاني على مبنى الإذاعة في المجمع الحكومي في مديرية الجبين".


ولم تذكر القناة أي تفاصيل أخرى.


ويأتي ذلك في وقت يتبادل فيه الحوثيون والقوات الأمريكية والبريطانية المتواجدة في المنطقة، القصف عن طريق استهداف الأولى سفن في البحر الأحمر وبحر العرب، واستهداف القوات الأمريكية والبريطانية لمواقع تابعة للحركة على الأراضي اليمنية.

 

 

RT

 




 

 


 

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