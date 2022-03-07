5 دول عربية شهدت موجة غبار وتحذيرات من الخروج وانخفاض الرؤية

الوكيل الإخباري-شهدت 5 دول عربية، أمس الأحد، موجة غبار بين كثيفة وخفيفة أدت لشبه انعدام في الرؤية على بعض الطرق، وتحذيرات رسمية من خروج الأفراد خشية أضرار صحية، وفق ما رصدته الأناضول.

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وأفادت وسائل إعلام مصرية، بأن عدة محافظات بينها "العاصمة القاهرة والجيزة (غربي العاصمة)، تتأثر بعاصفة ترابية شديدة محملة بالأتربة".

وحذرت وزارة الصحة في بيان "المواطنين من الخروج في العواصف الترابية إلا للضرورة خشية الالتهابات الرئوية والأمراض المناعية".



فيما نصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، في بيان بالسير بعيدا عن المنازل واللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة، وإغلاق النوافذ والأبواب بإحكام، والقيادة بحذر على الطرق وخاصة الطرق السريعة لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية .



وفي الكويت، أفادت صحيفة الجريدة الكويتية، بأن "البلاد تلفها موجة من الغبار الكثيف الذي يؤدي في بعض الأماكن إلى انخفاض منسوب الرؤية الأفقية".



فيما دعت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان، الأحد، إلى "الحيطة والحذر بسبب تقلبات الطقس وموجة الغبار التي تتعرض لها البلاد حاليا"، مشيرة إلى أنها أدت إلى "انخفاض الرؤية في بعض الطرق".



وفي اليمن، نبه المركز الوطني للأرصاد الجوية في بيان جوي، سائقي المركبات في الطرق الصحراوية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية نتيجة الغبار.



وفي السعودية، أطلق الدفاع المدني، الأحد عبر حسابه الموثق بـ"توتير"، "تنبيها (بوجود) أتربة مثارة على منطقة مكة المكرمة حتى الساعة 10 مساءً (بالتوقيت المحلي في البلاد)"، مشيرا إلى أن أبرز التأثيرات المصاحبة تتمثل في "شبه انعدام في الرؤية".



وفي قطر، تحدثت هيئة الأرصاد عبر حسابها بتويتر عن "أجواء باردة نسبياً غبار خفيف أحياناً"، مذكرة بـ"وجود تحذير برياح قوية ورؤية أفقية متدنية ليوم الإثنين بسبب الغبار".



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