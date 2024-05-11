50 حالة وفاة جراء فيضانات مُفاجئة في افغانستان

الوكيل الاخباري - أسفرت الفيضانات المفاجئة الناجمة عن الأمطار الموسمية في مقاطعة بغلان شمال أفغانستان، عن مقتل 50 شخصًا على الأقل الجمعة.

اضافة اعلان



وتسببت الفيضانات أيضًا في أضرار جسيمة في المنازل والممتلكات في عدة مناطق، وفقًا لمدير إدارة الكوارث الطبيعية في بغلان، الذي قال، إن عدد القتلى مرجّح للارتفاع لأن العديد من الأشخاص لا زالوا في عداد المفقودين، وفق ما نقلت وكالة أنباء عالمية.



وقال المتحدث باسم وزارة الدولة لإدارة الكوارث الطبيعية في طالبان، عبد الله جنان صائغ، إن الفيضانات ضربت العاصمة كابول أيضًا.



وأضاف، أنه تم إرسال فرق الإنقاذ التي تحمل المواد الغذائية والمساعدات الأخرى إلى المناطق المتضررة.