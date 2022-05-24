50 دولة تتفق على إرسال أسلحة متطورة إلى أوكرانيا

الوكيل الاخباري- قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن للصحفيين إن ما يقرب من 50 من وزراء الدفاع من جميع أنحاء العالم التقوا يوم الاثنين واتفقوا على إرسال المزيد من الأسلحة المتطورة إلى أوكرانيا، بما في ذلك قاذفات حربية وصواريخ لحماية سواحلها.



وقال الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، إن المناقشات جارية حول الكيفية التي قد تحتاج بها الولايات المتحدة إلى تعديل تدريبها للقوات الأوكرانية وما إذا كان ينبغي أن تتمركز بعض القوات الأمريكية في أوكرانيا.



وسحبت الولايات المتحدة قواتها القليلة في أوكرانيا قبل الحرب وليس لديها خطط لإرسال قوات قتالية، بحسب ما أوردته وكالة أسوشييتد برس.

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