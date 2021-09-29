50 مليار دولار قيمة طلبيات الخطوط القطرية

الوكيل الإخباري - قالت الخطوط الجوية القطرية إن إجمالي طلباتها من مختلف أنواع الطائرات وخاصة بوينغ وإيرباص، يبلغ 200 طائرة تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار.

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ووفقا للتقرير السنوي للشركة الصادر اليوم الأربعاء، فإن الخطوط القطرية تعد واحدة من شركات الطيران العالمية القليلة التي استمرت في استلام الطائرات خلال جائحة كورونا،لافتا إلى أن الخطوط الجوية القطرية أضافت العام الماضي إلى أسطولها، 14 طائرة جديدة، والذي يتكون من 205 طائرات ركاب، و26 طائرة شحن، و19 طائرة تنفيذية قطرية، ليكون إجمالي أسطول الشركة 250 طائرة.



وكانت الخطوط القطرية أعلنت عن خسائر سنوية تجاوزت قيمتها 4.1 مليار دولار، متأثرة بانهيار السفر طويل المدى جراء جائحة كورونا.

بترا