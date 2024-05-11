57 إصابة بتصادم قطارين في الأرجنتين

الوكيل الإخباري- أصيب 57 راكبا بجروح جراء تصادم قطارين، في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيرس في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة.

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وبحسب وكالة الأنباء الأرجنتينية "ألتيرناتيف بريس أجينسي"، أفادت شركة القطارات العامة الأرجنتينية، في بيان، بأنها أعلنت وقت وقوع الحادث عن إصابة 30 شخصا، في حين ارتفعت الحصيلة اليوم السبت، إلى 57 إصابة.

وأوضحت الشركة، أن قطار ركاب مكون من سبع عربات اصطدم بقطار صيانة يضم قاطرة وعربة معدات في منطقة باليرمو، لافتة إلى أنها فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.

من جهتها، ذكرت وزارة الصحة الأرجنتينية أن ما مجموعة 57 راكبا نقلوا إلى المستشفيات، واصفة حالة اثنين منهم بالخطيرة.



بترا



