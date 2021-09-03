6 إصابات خلال هجوم بأحد الأسواق في نيوزيلندا

الوكيل الإخباري - وصفت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، اليوم الجمعة، الهجوم على زوار أحد الأسواق في مدينة أوكلاند، الذي خلّف ست إصابات من بينهم ثلاثة مصابين في حالة حرجة، بأنه هجوم إرهابي.

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وقالت أرديرن في بث مباشر نقلته قناة "نيوزيلندا هيرالد" على موقع "يوتيوب": "قام متطرف بهجوم إرهابي في أوكلاند اليوم بعد الظهر".



وأضافت رئيسة الوزراء: "تم الهجوم على ستة من الأبرياء، ثلاثة منهم إصاباتهم خطيرة".



هذا وأعلنت الشرطة النيوزيلندية، اليوم الجمعة، أنها قتلت بالرصاص رجلا أصاب عدة أشخاص في حادث خطير وقع في مركز تسوق بمدينة أوكلاند.

وقالت الشرطة في بيان: "تؤكد الشرطة أن رجلا دخل مركزا للتسوق بضاحية "نيو لين" وأصاب عدة أشخاص"، بحسب "رويترز".



واضاف البيان: "الشرطة حددت مكان الرجل وقد أصيب بالرصاص، وتوفي في مكان الحادث".

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