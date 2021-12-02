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الخميس، 02-12-2021 11:11 ص

6 خطوات يتعين على المسافرين المصريين إلى السعودية اتخاذها

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الوكيل الإخباري- أعلنت الإجراءات الضرورية للمصريين الراغبين في السفر إلى المملكة العربية السعودية وفق ما نقلت صحيفة مصراوي عن عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية.

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وحدد حنفي في تصريحات للصحيفة بالتزامن مع بدء السعودية استقبال أولى الرحلات الجوية القادمة من مصر، بعد فتح خطوط الطيران المباشر بين البلدين صبيحة يوم الأربعاء،  6 إجراءات يتوجب اتخاذها قبل السفر وعند الوصول إلى السعودية وهي:

1- عمل مسحة (pcr) لفيروس كورونا قبل موعد السفر بـ (72) ساعة.
2- التسجيل على منصة (قدوم) الإلكترونية قبل السفر.
3- الحجز بأحد الفنادق المعتمدة من قبل وزارة الصحة السعودية لمدة 5 أيام لقضاء الحجر الصحي المؤسسي بها.
4- إذا كان محصنا بأحد التطعيمات المعتمدة بالسعودية يجب حصوله على شهادة شاملة الـ (QR).
5- إذا كان حصل على جرعة تطعيم من اللقاحات المعتمدة بالمملكة قبل النزول لمصر، يأتي للملكة ويحجر 3 أيام على أن يتم عمل مسحة (PCR) بعد 48 ساعة من القدوم، وفي اليوم الثالث إذا طلعت المسحة سلبية يمارس حياته بشكل عادي.
6- عمل مسحة (pcr) في اليوم الـ 5 من الحجر الصحي المؤسسي.

ووصف نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية فتح الطيران المباشر بين مصر والسعودية بانه "خطوة موضع ترحيب كبير لدى أبناء الجالية المصرية في السعودية أو حتى المصريين الموجودين خارج المملكة السعودية الذين يرغبون في القدوم إليها".


يشار إلى أن وزارة الداخلية السعودية، كانت أعلنت الخميس الماضي 25 نوفمبر، السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة السعودية من (6) دول من بينها مصر، دون الحاجة إلى قضاء (14) يوما خارجها مع تطبيق الحجر الصحي المؤسسي لمدة (5) أيام، وذلك اعتبارا من الساعة الواحدة صباح يوم الأربعاء الموافق 01 / 12 / 2021.

روسيا اليوم

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