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الأحد، 12-06-2022 08:18 ص

6 قتلى إثر هجوم على مزرعة في المكسيك

مك


الوكيل الإخباري - قُتل ستة أشخاص وأصيب اثنان آخران السبت في هجوم مسلح على عمّال داخل مزرعة للدّواجن في ولاية غيريرو المضطربة بجنوب شرق المكسيك، وفق ما ذكر مكتب المدّعي الإقليمي.

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وقال مكتب المدّعي في غيريرو على تويتر إنّ السلطات تُحقّق في "الأحداث التي وقعت في بيتاكويلاس (غيريرو) حيث أصيب شخصان بأسلحة ناريّة وقُتِل خمسة رجال وامرأة"، من دون أن يُعطي مزيدًا من التفاصيل.


من جهتها ذكرت وسائل إعلام أنّ "المرأة" هي في الواقع فتاة في الرابعة عشرة من عمرها.


وأطلق مسلّح النار على عاملين في مزرعة لإنتاج وبيع الدجاج، واقعة على جانب طريق مكسيكو-أكابولكو الفدرالي السريع في منطقة بيتاكويلاس قرب نقطة تفتيش عسكرية.


وطوّقت قوات الشرطة والحرس الوطني المنطقة.

 

البيان


 




 

 


 

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