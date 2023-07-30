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الأحد، 30-07-2023 08:28 ص

6 قتلى بتحطم طائرة صغيرة في كندا

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الوكيل الاخباري - لقي 6 أشخاص مصرعهم بعدما تحطمت طائرة صغيرة في الجبال غرب مدينة كالغاري في جنوب غرب كندا، حسبما أفادت السلطات.

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وقال رقيب الشرطة رايان سينغلتون إن "خمسة ركاب وطيارا كانوا على متن الطائرة التي أقلعت من مطار سبرينغبانك بالقرب من كالغاري مساء الجمعة. وبعد المغادرة، فقد الأقارب الاتصال بركاب الطائرة".


وأرسلت السلطات سربا من سلاح الجو الملكي الكندي مقره في وينيبيغ للبحث عن الطائرة، وتم العثور عليها في الجبال على بعد حوالي 100 كيلومتر غرب كالغاري، في مكان لا يمكن الوصول إليه إلا بمروحية، حسب الشرطة.


وأكدت الشرطة أن "جميع ركاب الطائرة الستة لقوا حتفهم"، وأنه فتح تحقيق لمعرفة سبب الحادث.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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