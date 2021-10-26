7 ضحايا و140 إصابة باحتجاجات السودان

الوكيل الإخباري - رفضت قوى الحرية والتغيير في السودان ما سمته الانقلاب على السلطة، ودعت إلى عصيان مدني شامل والخروج إلى الشارع للتظاهر حفاظا على مكتسبات الثورة، في حين سقط 7 ضحايا و140 جريحا خلال مظاهرات في مناطق متفرقة، رفضا لإعلان المكوّن العسكري حالة الطوارئ وتعليق العمل ببعض مواد الوثيقة الدستورية.

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وقالت قوى الحرية والتغيير -في بيان- إن إعلان رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان الانقلاب على السلطة وإلغاء عدد من مواد الوثيقة الدستورية، يعيد السودان إلى مرحلة المجلس العسكري الانتقالي.



ودعت قوى الحرية والتغيير إثيوبيا وحكومة جنوب السودان والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والمجتمع الدولي، إلى إعلان رفضهم الصريح لهذا الانقلاب وعدم الاعتراف به.



وطالبت بإطلاق سراح المعتقلين من مجلس الوزراء ومجلس السيادة، و بتنحي كل أعضاء المجلس العسكري الانتقالي وتسليم السلطة للحكومة المدنية.

الجزيرة