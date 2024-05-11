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السبت، 11-05-2024 07:59 ص

7 قتلى بسقوط حافلة داخل نهر في روسيا بطريقة صادمة -فيديو

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الوكيل الاخباري - لقي سبعة أشخاص حتفهم الجمعة، عندما سقطت حافلة تقل نحو عشرين راكبا في نهر بمدينة سان بطرسبرغ، ثاني أكبر مدن روسيا، وفق السلطات.

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وقالت لجنة التحقيق الروسية مساء الجمعة؛ إن "عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم نتيجة سقوط حافلة في نهر مويكا، ارتفع إلى سبعة"، مشيرة إلى فتح تحقيق جنائي.


وكانت وزارة الطوارئ الروسية أبلغت في وقت سابق عن وفاة ثلاثة أشخاص، مشيرة إلى أن أربعة أشخاص آخرين باتوا "في حالة وفاة إكلينيكي"، ومتحدثة أيضا عن إصابة اثنين بجروح خطرة.


وأظهر فيديو لحظة فقدان السائق السيطرة على الحافلة التي ارتطمت بمركبة أخرى، قبل الاصطدام بحاجز الجسر والسقوط داخل النهر.

 


 




 

 


 

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