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الخميس، 27-04-2023 03:43 م

7 قتلى جراء حريق في قطار ركاب جنوبي باكستان

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الوكيل الإخباري- لقي سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم، وفقد أربعة أطفال، بعد أن اشتعلت النيران في عربة قطار ركاب خلال الليل بجنوب باكستان، بحسب ما أفاد مسؤولون اليوم الخميس.

وقال مسؤول السكك الجديد محسن سيال إن النيران اشتعلت في القطار أثناء مروره بمنطقة خيربور، التي تقع على بعد حوالي 500 كيلومتر إلى الشمال من كراتشي، عاصمة إقليم السند، مبينا أن الحريق ألحق أضرارا بالغة بعدة عربات أخرى في القطار، ولا يزال السبب غير واضح.

كما ذكر أن ستة أشخاص لقوا حتفهم في الحريق، في حين لقيت امرأة مصرعها وهي تقفز من نافذة القطار وهو يتحرك.

وأظهرت لقطات تلفزيونية عدة أجزاء محترقة من القطار الذي كان في طريقه من كراتشي إلى مدينة لاهور، شرقي البلاد، عندما اشتعلت النيران في العربة. وأفادت وسائل إعلام أن ألسنة اللهب اندلعت في القطار ليل الأربعاء والتهمت عدة عربات.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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