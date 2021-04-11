الأحد 11-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الحكومة : اقرار رواتب معلمين و تعيينات في التربية قريباً

فصل التيار الكهربائي عن مناطق بمحافظات الشمال غداً

غزة: ست وفيات و1479 اصابة جديدة بفيروس كورونا

فقدان محفظة في جرش

الملك عبدالله وولي العهد يزوران صرح الشهيد

أسعار الذهب الأحد 11/4/2021

وفاة شاب واصابة ستة اخرين اثر انهيار أتربة داخل نفق في الكرك

ولي العهد :نعاهد أنفسنا أن نواصل خدمة شعبنا الطيب الوفي

العثور على مبالغ بالمليارات في منزل المستشار المزيف برئاسة الجمهورية الجزائرية

وفيات الأحد 11/4/2021

الأحد، 11-04-2021 09:02 ص

70 كاميرا حرارية لرصد درجات حرارة المعتمرين في مكة

مكههه


الوكيل الإخباري -أعلن مدير إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة في السعودية حسن بن بركات السويهري أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام، وفرت 70 كاميرا حرارية لرصد درجات حرارة الزوار والمعتمرين.

اضافة اعلان

وقال: "الكاميرات وضعت على أبواب ومداخل المسجد الحرام، ويشرف عليها 500 موظف لرصد درجات حرارة معتمري وزوار العتبات المقدسة".


وأضاف: "الكاميرات تقوم بآلية التعامل مع الألوان، ورصد درجة حرارة الجسم لكشف أعراض المشتبه في تعرضهم للفيروس".


وتابع: "تبعد الكاميرات الحرارية بحد أقصى 6 أمتار عن مرتادي بيت الله الحرام، وهي عالية الدقة، وتستطيع تمييز الزائر الذي تظهر لديه أعراض حرارة مرتفعة، وذلك ضمن عدد من الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الرئاسة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد".


وأشار إلى أن الإجراءات الأخيرة تأتي بهدف "تحقيق التباعد ولتسهيل دخول الزوار إلى العتبات المقدسة في المملكة".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1-1405318

عرض إثيوبي جديد بشأن سد النهضة

xVY5GL_1-e1596029295360

السعودية : تصريح خاص لاداء صلاة العشاء والتراويح في رمضان

التوكتوك-والميني-فان (1)

خطة لاستبدال التوك توك بـ الميني فان في مصر

4c154293-25c4-4b99-9ec2-d63259c370f3_16x9_1200x676

وقوع حادث في منشأة نووية إيرانية

2019113984962305

الصين: محاصرة 21 عاملا داخل منجم فحم غمرته المياه

1044430072_0_3_1201_678_1200x0_80_0_1_4c433b0e32a329aca1fd4b740ee6bed5

التحالف العربي يعلن اعتراض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون

أخبار متعلقة
مكة

السعودية : تطعيم جميع العاملين في الحرم المكي

f3209446-d768-400a-9b18-8a5a80ebb20a_16x9_1200x676

الحوثيون يعلنون استهداف مواقع حساسة ومهمة في الرياض بطائرات مسيرة

7777777

سقوط سيارة من جسر في السعودية - فيديو

60600b424c59b71860288ad3

التحالف العربي يعلن عن تدمير زورقين مفخخين للحوثيين فجر اليوم

thumbs_b_c_89cc02c6cc0fb48d5fa31c4075ec7d59

السعودية تعلن اندلاع حريق في محطة نفطية إثر تعرضها لهجوم بمقذوف

image

تزويد الحرم المكي باثنتين من أكبر محطات التبريد في العالم - صور