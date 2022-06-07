73 حالة إصابة جديدة بجدري القرود في بريطانيا

الوكيل الإخباري - أبلغ مسؤولو الصحة البريطانيون عن 73 حالة إصابة بمرض جدري القرود، يوم الاثنين، مما رفع عدد الحالات الإجمالي إلى أكثر من 300 حالة في جميع أنحاء البلاد.



ويوجد في المملكة المتحدة حتى الآن أكبر انتشار تم تحديده للمرض خارج إفريقيا، بينما رصدت الغالبية العظمى من الإصابات وسط المثليين.

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ويحذر مسؤولو الصحة من أن أي شخص، من المحتمل أن يكون معرضًا للإصابة بجدري القرود إذا كان على اتصال وثيق مع مريض أو ملابسه أو ملاءات سريره.



وقالت منظمة الصحة العالمية يوم الأحد إن أكثر من عشرين دولة لم تحدد من قبل حالات إصابة بفيروس جدري القردة أبلغت عن 780 حالة، بزيادة أكثر من 200 في المئة في الحالات منذ أواخر مايو الماضي.



ولم يتم حتى الآن تحديد أي وفيات بسبب جدري القرود خارج إفريقيا، بحسب "الأسوشيتد برس".

وخلال العام الحالي، تم تسجيل أكثر من 1400 حالة إصابة بفيروس جدري القردة و63 حالة وفاة في أربعة بلدان يتفشى فيها المرض، وهي الكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى والكونغو ونيجيريا، وفقًا للمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

سكاي نيوز





