8 جرحى جراء حادث طعن في السويد

الوكيل الاخباري - قالت الشرطة السويدية، مساء اليوم الأربعاء، إن رجلا في العشرينات من عمره هاجم 8 أشخاص "بجسم حاد"، ما أدى إلى إصابة اثنين بجروح خطيرة في مدينة فيتلاندا السويدية.

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ونقل المهاجم إلى المستشفى بعدما أطلقت الشرطة النار عليه في ساقه أثناء محاولة اعتقاله، في أعقاب الهجوم الذي وقع في المدينة السويدية الجنوبية بعد ظهر اليوم، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".

وقالت الشرطة في بيان إنها تعاملت في الأصل مع الحادث على أنه "محاولة قتل"، لكنها غيرت هذه الفكرة إلى الاشتباه في أنه "هجوم إرهابي".



وأشارت الشرطة السويدية إلى أن قوات الأمن تحقق في الهجوم الآن، باعتباره "جريمة إرهابية" محتملة، لافتة إلى عدم سقوط قتلى في الاعتداء. وقررت الشرطة عقد مؤتمر صحفي في وقت لاحق من مساء اليوم.



تعتبر أجهزة المخابرات في السويد أن التهديد الإرهابي مرتفع، بعدما استهدفت الدولة الاسكندنافية مرتين بهجمات في السنوات الأخيرة.



في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2010، نفذ رجل عملية انتحارية في وسط ستوكهولم، وقُتل خلال الهجوم وأصيب المارة بجروح طفيفة.



وفي أبريل/ نيسان من عام 2017، هاجم طالب لجوء أوزبكي تم رفضه، المارة في ستوكهولم بشاحنة مسروقة، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص. حُكم عليه بالسجن المؤبد في يونيو/ حزيران عام 2018.

سبوتنيك

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