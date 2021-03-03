الأربعاء 03-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

التربية توضح شروط استمرار التعليم الوجاهي بالمدارس

الجامعة الأردنية تحدد دوام الطلبة في رمضان

قرار مرتقب لوزارة التربية حول استمرار التعليم الوجاهي أو تعليق الدوام

الاشغال: تأجيل امتحان حاسبي الكميات ليوم الاثنين المقبل

اغلاق مبنى مياه الكورة اثر ظهور اصابات بكورونا

احتجاجات في لبنان بسبب ارتفاع الأسعار

لجنة الأوبئة: الأردن لم يكتشف حتى الآن أي إصابة بالسلالة البرازيلية المتحورة

محافظ عجلون يتفقد صيانة الطرق المتضررة من الثلوج والأمطار

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس

توضيح حول سعر فحص كورونا بالاردن

الأربعاء، 03-03-2021 09:23 م

8 جرحى جراء حادث طعن في السويد

1033522506_0_157_3500_2047_1000x541_80_0_0_3727114eac707e61848f846d6e49d708


الوكيل الاخباري - قالت الشرطة السويدية، مساء اليوم الأربعاء، إن رجلا في العشرينات من عمره هاجم 8 أشخاص "بجسم حاد"، ما أدى إلى إصابة اثنين بجروح خطيرة في مدينة فيتلاندا السويدية.

اضافة اعلان

ونقل المهاجم إلى المستشفى بعدما أطلقت الشرطة النار عليه في ساقه أثناء محاولة اعتقاله، في أعقاب الهجوم الذي وقع في المدينة السويدية الجنوبية بعد ظهر اليوم، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".

 

وقالت الشرطة في بيان إنها تعاملت في الأصل مع الحادث على أنه "محاولة قتل"، لكنها غيرت هذه الفكرة إلى الاشتباه في أنه "هجوم إرهابي".


وأشارت الشرطة السويدية إلى أن قوات الأمن تحقق في الهجوم الآن، باعتباره "جريمة إرهابية" محتملة، لافتة إلى عدم سقوط قتلى في الاعتداء. وقررت الشرطة عقد مؤتمر صحفي في وقت لاحق من مساء اليوم.


تعتبر أجهزة المخابرات في السويد أن التهديد الإرهابي مرتفع، بعدما استهدفت الدولة الاسكندنافية مرتين بهجمات في السنوات الأخيرة.


في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2010، نفذ رجل عملية انتحارية في وسط ستوكهولم، وقُتل خلال الهجوم وأصيب المارة بجروح طفيفة.


وفي أبريل/ نيسان من عام 2017، هاجم طالب لجوء أوزبكي تم رفضه، المارة في ستوكهولم بشاحنة مسروقة، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص. حُكم عليه بالسجن المؤبد في يونيو/ حزيران عام 2018.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1047829907_0_464_2864_2014_1000x541_80_0_0_d725bf1d583a371dfacf28b8b0f72089

مؤامرة محتملة لاختراق مبنى الكابيتول عقب تهديدات بتفجيره

10201922122610790387463

احتجاجات في لبنان بسبب ارتفاع الأسعار

07446500

هولندا: انفجار قرب مركز فحوصات للكشف عن كورونا

603f9f524236041b431b7b99

الجزائر.. تفكيك قنبلة في جبال تيبازة

603f99e04c59b71daf523aff

الجيش المصري يتفق مع السودان على تأمين الحدود

603f856642360412316f1f70

مصر توجه رسالة إلى إثيوبيا حول سد النهضة