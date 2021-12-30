الخميس 30-12-2021
الوكيل الاخباري

الطاقة: توجه لاستخدام مركبات كهربائية في النقل العام

منخفضان قادمان إلى المملكة وتحذيرات من تشكل السيول

توجه لإلزام موظفي القطاع العام على تلقي جرعة لقاح كورونا الثالثة

هام من الضمان بشأن زيادة أجر المشتركين في 2022

الوكيل ينشر مسودة قانون الاتصالات والتحول الرقمي وريادة الأعمال

وزير الصحة : 800 إصابة أوميكرون في المملكة

في حادثة مؤسفة.. مُسن يتعرض لهجوم من 20 كلب ضال بوسط البلد

الصبيحي: الحكومة ترهق الضمان الاجتماعي

السير: خطة مرورية خلال امتحان تكميلية التوجيهي

عويس: 90 % من طلبة التكميلي تلقوا لقاح كورونا

الخميس، 30-12-2021 10:39 ص

8 قتلى بإطلاق نار في المكسيك

61cd6b784c59b73e4a29a6f2


الوكيل الإخباري-أعلنت السلطات المكسيكية أن ثمانية أشخاص على الأقل بينهم طفل قتلوا جراء حادثة إطلاق نار وقعت في ولاية غواناخواتو وسط البلاد.

اضافة اعلان


وأكد مكتب المدعي العام أن الهجوم الذي نفذ على أيدي مسلحين اثنين يستقلان دراجة نارية في ساعات متأخرة من يوم الثلاثاء الماضي شمل منزلين في ضواحي مدينة سيلاو، قتل في أحدهما أربعة رجال وامرأة، وأصيب أربعة أشخاص آخرين توفى أحدهم أمس متأثرا بجروحه، بينما لا يزال الآخرون في المستشفى بحالة خطيرة.


ورجحت تقارير إعلامية محلية في المكسيك أن هذا المنزل استخدم من قبل مدمني مخدرات.


وفي منزل مجاور، عثرت الشرطة على جثتي صبية في سن 16 عاما وطفل صغير يبلغ 16 شهرا من العمر فقط، وقد قتلا بالرصاص. 


وتعد غواناخواتو الولاية ذات أعلى نسبة جرائم قتل في المكسيك، وتشهد من حين إلى آخر أعمال عنف على خلفية الصراع بين عصابتي تجار المخدرات "سانتا روزا دي ليما" و"خاليسكو نيو جينيريشن".

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
19_2021-637762661947291947-729

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 24 شخصًا في البرازيل

20210929103857395

زلزال بقوة 7.3 درجات يضرب شرقي إندونيسيا

19_2021-637627555274733036-473

زلزال بقوة 4.3 درجات يضرب جزيرة 'كريت' اليونانية

السعودية 2

السعودية تبدأ تطبيق قرار تشديد الإجراءات الوقائية ضد كورونا

زلزال

زلزال بقوة 5.3 درجة في غرب الصين

main_image61ccafd027e81 (1)

حبس وزيرة عربية يشتبه تورطها بقضايا فساد

أخبار متعلقة
42021166544804

أمريكا.. 5 قتلى وإصابة رجل أمن بإطلاق نار في دنفر

61c956b34236044a023532d2

اصابتان بإطلاق نار بمدينة طرابلس في لبنان