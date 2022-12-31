8 قتلى في انهيار أرضي شرق الكونغو

الوكيل الإخباري - لقي 8 أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب 9 آخرون بجروح خطيرة في انهيار أرضي شرق الكونغو الديمقراطية.

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وأوضح مسؤول محلي، اليوم السبت، أن الانهيار وقع بالقرب من منجم في شرق البلاد، أمس الجمعة.



وصرح إيمي كاوايا موتيبولا مدير منطقة فيزي في إقليم كيفو الجنوبي عبر الهاتف أن المصابين في حالة حرجة ويتلقون العلاج في منشأة صحية محلية.



والانهيارات الأرضية شائعة الحدوث نسبيا في المنحدرات الجبلية في شرق الكونغو حيث يمكن للأمطار الغزيرة أن تشبع التربة بالماء وتؤدي إلى انهيارها.

لكن احتمالات حدوثها تزيد إذا تأثرت التربة بعمليات التعدين أو قطع الأشجار أو البناء.



وفي ديسمبر/ كانون الأول، تسببت الأمطار الغزيرة في العاصمة كينشاسا في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية أودت بحياة نحو 170 شخصا.



وغرقت طرق رئيسية بالمياه لساعات في كينشاسا، المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 15 مليون نسمة، بعد هطول مستمر للأمطار الغزيرة طوال ليل الثلاثاء الماضي، كما انهار طريق إمداد رئيسي يؤدي إلى ميناء ماتادي.



وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: "اعتبارا من 16 ديسمبر/كانون الأول أعلنت السلطات الكونغولية مصرع 169 شخصا على الأقل وإصابة نحو 30 تم نقلهم لتلقي العلاج في مستشفيات العاصمة، كما دمرت المياه 280 منزلا".



وبحسب الأمم المتحدة كانت منطقتا مونت نغافولا ونغاليما في غرب العاصمة الأكثر تضررا من الأمطار الغزيرة، حيث تأثر بها أكثر من 38 ألف شخص.

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