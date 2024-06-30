8 قتلى وأضرار مادية جراء انزلاقات طينية في قرغيزستان

الوكيل الاخباري- ارتفع عدد الأشخاص الذين قتلوا في انزلاقات طينية وقعت في منطقة أوش بجمهورية قرغيزستان إلى 8 أشخاص، معظمهم من المراهقين والأطفال وسجلت أضرار مادية ويجري التعامل مع الكارثة.



كما شهدت مناطق مختلفة من البلاد سيولا محملة بكميات كبيرة من الأطيان وجرفت معها مساحات واسعة من الأراضي الزراعية.



وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي جهود كوادر الطوارئ في البلاد وهي تقوم بإجلاء الأشخاص من بعض المناطق المتضررة.

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وتسببت السيول الطينية أيضا بإغلاق إحدى الطرق السريعة وتضرر الإسفلت وأفاد شهود بتدمير جسر جراء السيول الجارفة.