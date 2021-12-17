80 % من أطفال لبنان يعانون من فقر متعدد الأبعاد

الوكيل الاخباري - وجد تقرير نُشر حول وضع الأطفال في لبنان، أن طفلاً واحداً من بين كل اثنين معرّض لخطر العنف الجسدي أو النفسي أو الجنسي، مشيرا الى أنه وبسبب عوز الأسر، يواجه الأطفال خطر التعرّض لانتهاكات جسيمة من بينها الزواج المبكر، عمالة الأطفال والعنف الأسري.



وبحسب تقرير جديد نقله مركز أخبار الأمم المتحدة اليوم الجمعة صادر عن "اليونيسف" بعنوان "بدايات مظاهر العنف: أطفال يكبرون في كنف أزمات لبنان"، يواجه هؤلاء الأطفال خطر العنف الجسدي أو النفسي أو الجنسي في الوقت الذي تكافح فيه الأسر لمواجهة الأزمة المتفاقمة في البلاد.

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