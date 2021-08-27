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الجمعة، 27-08-2021 02:28 ص

857 مليون دولار مساعدة من صندوق النقد الدولي للسودان

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الوكيل الإخباري - تلقّى السودان مساعدة قدرها 857 مليون دولار من صندوق النقد الدولي في إطار حزمة تهدف لدعم الدول الأكثر ضعفاً، على ما أعلن البنك المركزي السوداني الخميس.

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وكان صندوق النقد الدولي أقرّ في وقت سابق من الشهر الحالي زيادة احتياطي الدول الأعضاء  بقيمة 650 مليار دولار للسماح بزيادة السيولة المتاحة في اقتصادات الدول التي أضعفتها جائحة كوفيد-19.


وقال البنك المركزي السوداني إنّ "صندوق النقد الدولي خصّص مبلغ 857.68 مليون دولار أميركي للسودان وهي متاحة للاستخدام دون قيود وفق ما يقتضيه الوضع الراهن للاقتصاد السوداني".

 

ويعاني السودان جرّاء سوء أدارة استمر 30 عاماً في ظلّ حكم عمر البشير الاستبدادي الذي أطاح به حراك شعبي في نيسان/أبريل 2019، من أزمة اقتصادية حادّة وعدت الحكومة بالتخفيف من وطأتها.


وحصلت الحكومة على سحب السودان من القائمة الأميركية للدولة الداعمة للارهاب الأمر الذي سمح برفع العقوبات عن البلاد.


لكن في الأشهر الأخيرة أثار إلغاء الدعم وتحرير سعر الصرف في إطار إصلاحات مدعومة من صندوق النقد الدولي من أجل تخفيف دين البلاد الخارجي البالغ 50 مليار دولار، استياءً شعبياً. وقد دعت الحكومة المواطنين إلى التحلّي بالصبر.


وفي سياق منفصل، في التاسع من تموز/يوليو، أعلن جنوب السودان استقلاله عن السودان بعد حكم ذاتي استمر ست سنوات وحرب امتدت على عقدين.

 

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