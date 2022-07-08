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الجمعة، 08-07-2022 05:42 م

899,353 حاجّاً وحاجّة إجمالي أعداد الحجاج هذا العام

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الوكيل الإخباري - أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية الجمعة، أن إجمالي أعداد الحجاج لهذا العام بلغ (899,353) حاجًّا، منهم (779,919) حاجًّا قدموا من خارج البلاد عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل (119,434) حاجًّا من مواطنين ومقيمين.اضافة اعلان


وبيَّنت الهيئة السعودية في نتائجها الإحصائية لحج هذا العام، أن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ (486,458) حاجًّا، بينما بلغ عدد الحاجَّات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج (412,895) حاجَّةً.

وحول إحصاءات الحجاج القادمين من خارج البلاد، أوضحت الهيئة السعودية أن نسبة الحجاج القادمين من الدول العربية قد بلغت (21.4٪)، أما نسبة حجاج الدول الأسيوية عدا الدول العربية فقد بلغت (53.8٪)، بينما بلغت نسبة حُجاج الدول الأفريقية عدا الدول العربية (13.2٪)، في حين بلغت نسبة حجاج دول أوروبا وأمريكا وأستراليا (11.6٪)، أما عن طُرق قدوم الحجاج من خارج المملكة فقد وصل (738,680) حاجًّا عن طريق المنافذ الجوية، بينما وصل (35,210) حاجٍ عن طريق المنافذ البرية، فيما وصل عن طريق المنافذ البحرية (6,029) حاجًّا.

وأشارت إلى أن إجمالي أعداد القوى العاملة المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن هذا الموسم من مختلف القطاعات والجهات الحكومية والخاصة بلغ (228,721) شخصًا، منهم (117,049) شخصًا عمالة دائمة بنسبة (51.2٪) و(111,672) شخصًا عمالة مؤقتة بنسبة (48.8٪).

وفيما يتعلق بالخدمات الصحية والطبية المقدمة لضيوف الرحمن في موسم الحج هذا العام ،فقد بلغ إجمالي القوى العاملة في هذا المجال (21,062) منهم 60٪ من الذكور و40٪ من الإناث، وبلغ عدد المستشفيات (23) مستشفى، كما بلغ عدد المراكز الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة (152) مركزًا، ووصل عدد الأسِرَّة المتوفرة لخدمة المرضى من ضيوف الرحمن إلى (716) سريرًا طبيًّا مجهزًا، في حين بلغ عدد سيارات الإسعاف المجهزة لخدمة الحجيج (511) سيارة، كما بلغ عدد طائرات الإخلاء المُعَدَّة لإسعاف أية حالات طبية حرجة بين الحجاج لا قدر الله (6) طائرات، وبلغ عدد اللقاحات المخطط لتقديمها (90,840) لقاحًا، ووصل عدد غرف العزل المُعَدَّة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة لتلقي أية حالات بين الحجاج تستدعي العزل لا قدر الله إلى (198) غرفةً، وبلغ عدد المراكز الإسعافية المجهزة لإسعاف أية حالات طارئة وسط الحجيج (97) مركزًا، كما وصل عدد الفرق الطبية الإسعافية إلى (264) فريقًا، وخلال موسم الحج - حتى وقت إعلان هذا البيان - تم إجراء (294) عملية جراحية ما بين القسطرة والولادة والعمليات الطبية الأخرى.

 




 

 


 

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