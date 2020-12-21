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الإثنين، 21-12-2020 10:36 ص

900 مليار دولار لمساعدة الأمريكيين المتضررين من كورونا

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الوكيل الاخباري - أعلن زعيما الأغلبية بمجلسي النواب والشيوخ بالكونغرس الأمريكي، الاتفاق على حزمة المساعدات المالية التي تهدف للتخفيف من وطأة جائحة كورونا، وذلك بعد مفاوضات مضنية استمرت لأشهر.

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وقال زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، عبر (تويتر)، إنه "لن يكون الشعب الأمريكي بمفرده فيما يواصل القتال ضد فيروس كورونا في موسم الإجازات الحالي، فسوف نمرر حزمة إنقاذ أخرى بأقرب وقت ممكن، المزيد من المساعدة في الطريق".


فيما غرد زعيم الأغلبية بمجلس النواب، ستيني هوير، "يسرني أننا توصلنا لاتفاق حول حزمة إنقاذ من كوفيد-19 وقانون شامل، والذي أتوقع أن نمرره غدا ونرسله لمجلس الشيوخ".

 

مضيفا، "من أجل منح وقت لتجهيز مشروع القانون للنظر فيه، سينعقد مجلس النواب في السادسة والنصف مساء للنظر في التخصيص ليوم واحد".

وفي بيان لاحق، ذكرت رئيس مجلس النواب نانسي بيلوسي، وزعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، في بيان مشترك أن الحزمة المالية "توفر التمويلات الطارئة الضرورية لإنقاذ الأرواح وسبل العيش للأمريكيين مع ازدياد الفيروس".


ومن شأن الحزمة المالية، أن تسرع من توزيع اللقاح المضاد لمرض كوفيد-19، فضلا عن دعم مؤسسات الأعمال الصغيرة، وتوفير الرواتب، ودعم المؤسسات التعليمية، وتوفير الإنترنت للمواطنين، فضلا عن دعم الحكومات المحلية، لتجنب تسريح العمالة في الخدمات الحيوية.


كما تشمل الحزمة توفير مبلغ إجمالي 4 مليار دولار لصالح التحالف الدولي للقاحات (جافي).


وبلغ إجمالي الوفيات في الولايات المتحدة جراء الإصابة بفيروس كورونا أكثر من 324 ألف، فيما تجاوز إجمالي الإصابات 18 مليونا.

 

وينتظر تصويت مجلس الشيوخ على الحزمة المالية قبل أن يوقع عليها الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، بما يجنب البلاد إغلاقا حكوميا كان سيطبق في حال عدم التوصل لاتفاق.

سبوتنيك

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