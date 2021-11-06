السبت 06-11-2021
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السبت، 06-11-2021 02:40 م

91 قتيلا في كارثة ناقلة الوقود في سيراليون

انفجار


الوكيل الإخباري-قتل العشرات في انفجار ضخم شهدته مدينة فريتاون عاصمة سيراليون، في الساعات الأولى من صباح السبت، حسبما أفادت مصادر طبية.

وقال مدير المشرحة المركزية الحكومية في فريتاون سينه كامارا، إن المشرحة تسلمت 91 جثة بعد انفجار ناقلة وقود.

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وكشفت مصادر محلية ل سكاي نيوز أن حشودا كبيرة من السكان ذهبوا لجمع الوقود المتسرب من الناقلة في منطقة ويلنغتون، إلا أن حافلة اصطدمت بها فوقع انفجار ضخم.


وكتب على "تويتر": "أتعاطف بشدة مع العائلات التي فقدت أحباءها والذين تعرضوا للتشويه نتيجة لذلك".
وقال أحد أعضاء الصليب الأحمر، إن عمليات الإغاثة لا تزال مستمرة صباح السبت، مما قد يشير إلى ارتفاع عدد القتلى.

وأعرب الرئيس جوليوس مادا بيو، الذي كان في اسكتلندا لحضور محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ، عن أسفه لـ"الخسائر الفادحة في الأرواح".

 

سكاي نيوز

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