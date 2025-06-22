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آخر ما نشره الخامنئي قبل الضربة الأميركية على مواقع إيران النووية

المرشد الإيراني علي خامنئي
المرشد الإيراني علي خامنئي
 
الأحد، 22-06-2025 07:14 ص
الوكيل الإخباري-   نشر المرشد الإيراني علي خامنئي، قبيل ساعات من الضربة الأميركية التي استهدفت مواقع نووية في بلاده، تغريدة على حسابه الرسمي على موقع "X" ، أكد فيه تمسك إيران بقضية فلسطين، واعتبرها "قضية أساسية"، مضيفًا أن "انتصار فلسطين أمرٌ حتميٌّ بالنسبة إلينا".اضافة اعلان


وجاءت هذه التصريحات قبل أن تشن الولايات المتحدة هجومًا واسعًا على 3 مواقع نووية إيرانية، مستخدمة 6 قاذفات استراتيجية و12 قنبلة خارقة للتحصينات، في ضربة وُصفت بأنها "الأكبر من نوعها" ضد منشآت إيران النووية.


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