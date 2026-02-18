آلاف الفارّين من مخيم الهول .. وسوريا تبدأ ترتيبات الإغلاق

وتولت الحكومة السورية مسؤولية المخيم في يناير الماضي، وتسلمت السيطرة عليه من قوات سوريا الديمقراطية "قسد".
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن دبلوماسيين مقيمين في دمشق قولهم إن آلاف الأشخاص فرّوا من المخيم في الأسابيع الأخيرة بعد تسلم الحكومة زمام الأمور، مضيفين أن "الاحتجاجات وأعمال الشغب التي نشبت داخل المخيم فاقمت الوضع".
وقال مدير برنامج سوريا في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، تشارلز ليستر: "الحكومة فقدت السيطرة عمليًا. كانت تؤمّن محيط المخيم، لكن عمليات التهريب ازدادت، واستمرت فتحات الأسوار في الانكسار، ومنذ تلك اللحظة أصبح الوضع فوضويًا تمامًا".
والثلاثاء أعلنت الحكومة السورية أنها تتخذ خطوات لاحتواء الوضع ومراقبة أي مشتبه بهم في الانتماء إلى تنظيم "داعش" ممن غادروا المخيم، في الوقت الذي تعمل فيه على إعادة إدماج المعتقلين السابقين في المجتمع.
وبحسب مسؤول دفاعي أميركي، سمحت الحكومة للمدنيين النازحين في المخيم بالعودة إلى منازلهم أو الانتقال إلى مناطق أخرى داخل سوريا، وهي تعمل الآن على نقل كثير من الباقين إلى مخيم جديد قرب حلب، حيث تتمتع الحكومة بوجود أقوى وبنية تحتية أفضل.
وتحرك الجيش الأميركي لنقل حوالي 5700 مقاتل من تنظيم داعش من شبكة السجون السورية إلى العراق، خوفًا من أن تؤدي حالة عدم الاستقرار إلى إطلاق سراح المتطرفين.
سكاي نيوز
