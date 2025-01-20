آلاف من مؤيدي ترامب يتجمعون في واشنطن لحضور احتفال النصر

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الوكيل الإخباري- ملأ آلاف من مؤيدي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب قاعة ضخمة في واشنطن الأحد، للاحتفال بانتصاره في الانتخابات وذلك عشية عودته إلى السلطة حاملا خططا كبيرة لإعادة تشكيل سياسة الهجرة والتجارة الأميركية. اضافة اعلان





ورقص كثيرون على أنغام عرض موسيقي خلال انتظارهم وصول ترامب لتجمع النصر "اجعلوا أميركا عظيمة مرة أخرى" بقاعة كابيتال وان أرينا للألعاب الرياضية المقرر أن تستضيف بعضا من احتفالات التنصيب الاثنين.



ومن المرجح أن تشبه كلمة ترامب خطاباته الارتجالية التي ميزت حملته الانتخابية السابقة في عام 2016. ويمثل الحدث أول خطاب رئيسي له في واشنطن منذ خطابه في السادس من كانون الثاني 2021 الذي سبق اقتحام بعض أنصاره مبنى الكونغرس.



وقال ستيفن ميلر أحد كبار مستشاري ترامب للحضور وسط الهتاف إن ترامب سيصدر أمرا تنفيذيا الاثنين "ينهي غزو الحدود ويعيد المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم ويعيد (لنا) أميركا".



وقبل انطلاق الحفل، انتظر مؤيدو ترامب، الذين ارتدى العديد منهم السترات الحمراء المميزة لحملته وقبعات "لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى" أمام عدة أبنية بوسط واشنطن. وهتف بعضهم "أميركا أميركا". وتحدث آخرون عبر مكبرات الصوت أثناء انتظار الإذن لهم بالدخول.



سافر فال تورجمان، 58 عاما، من دنفر إلى واشنطن حاملا تذكرة لحضور الحفل، وقال إنه عندما سمع أنه تقرر نقله إلى مكان مغلق "شعرت وكأنني أريد البكاء".



وأضاف الرجل أنه يخطط لقضاء الليل في الشارع المجاور للقاعة، على الرغم من توقعات بانخفاض درجات الحرارة إلى سبع درجات مئوية تحت الصفر. وقال إنه لم ير ترامب شخصيا بعد..."فهذه فرصة تأتي مرة واحدة في العمر".